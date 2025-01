Romance e nova vida: Topete passa por reviravolta em 'Garota do Momento'

Topete, personagem vivido por Gabriel Milane em "Garota do Momento" (Globo), vai ganhar destaque nos próximos capítulos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

A vida de Luiz Cláudio, mais conhecido como Topete, vai mudar da água para o vinho na novela das 18h. O filho de Osvaldo (Philipp Lavra) e enteado de Zélia (Letícia Colin) vai tomar "jeito" nos próximos capítulos.