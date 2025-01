Raquel Brito se pronuncia após denúncia de envolvimento com estelionato

Raquel Brito, 23, quebrou o silêncio sobre a denúncia que recebeu de estelionato.

O que aconteceu

Nesta quarta-feira (15), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) abriu uma investigação sobre a relação da influenciadora com uma plataforma suspeita. "Mídia suja demais! Nunca pratiquei estelionato, não seria agora que me meteria nisso", afirmou Raquel nos stories de seu Instagram.

De acordo com a investigação, a plataforma com a qual a ex-Fazenda teria uma suposta relação, prometia altos ganhos financeiros para os seguidores. Em nota enviada ao jornal Extra, o órgão informou que foi feita uma requisição para que a Delegacia do Consumidor instaure uma investigação policial contra a baiana.