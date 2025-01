Mania de Você hoje (15): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (15) em "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Viola finge para Mavi que perdeu parte de sua memória. Mércia confessa a Luma que desconfia da sociedade com os canadenses. Mavi esconde de Mércia que Viola está viva, mas conta a verdade para Luma. Volney alerta Viola sobre o monitoramento de Mavi. Fátima pede um tempo para Gael para se refazer da relação com Robson. Fátima desconfia de Leidi. Bela se surpreende com o assédio de Lorena a Sumiu. Bruna volta à casa de Volney para investigar o tio, e se esconde quando ele e Mércia chegam ao local. Mércia comenta com Volney sua impressão de que Mavi esconde algo. Volney descobre Bruna em sua casa e confronta a sobrinha. Luma decide encontrar Viola.