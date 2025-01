'Mania de Você': após conseguir divórcio, Fátima transa com homem horrível

Nos próximos capítulos da novela "Mania de Você" (Globo), Fátima (Mariana Santos) faz sexo com Robson (Eriberto Leão).

O que vai acontecer

Após muitos anos de um casamento infeliz, Robson, que está morando em um hotel de beira de estrada, volta à casa para discutir a minuta do divórcio com Fátima. Durante a conversa, eles acabam relembrando coisas boas do passado.