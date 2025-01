Luciana Gimenez sobre ser desejada por homens e mulheres: 'Sou livre'

Luciana Gimenez, 55, reagiu com humor a comentários de seguidores em uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

A apresentadora foi questionada sobre ser desejada após a repercussão do suposto beijo em Júlia Gomes, 22. "Como é ser a mais desejada desse país? Homens, mulheres... tá babado", quis saber o fã.

"Bora viver, né. Sou livre", respondeu Gimenez.