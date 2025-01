BBB 25: Tadeu revela pedido de Cleber após ser ignorado ao vivo na estreia

Para se redimir com Cleber, assim que se encontraram nos corredores da emissora, Tadeu fez questão de gravar um vídeo com o rapaz, que o surpreendeu. "No dia de estreia ficou faltando só uma coisinha, um pedido. Que pedido você ia fazer?", questionou para o ex-candidato.

Sorridente, o filho de Joseane aproveitou para pedir sua namorada em casamento por meio das redes sociais do apresentador. "Eu queria pedir, Tadeu, a minha namorada Manoela em casamento. Manoela, meu amor, eu te amo! Você aceita casar comigo?", pediu Cleber. Nos comentários da publicação, Manoela Cruz deixou sua resposta ao pedido. "Claro que aceito", comemorou.

Manoela ainda gravou um vídeo e publicou em seu perfil do Instagram, falando sobre o pedido de casamento. "Já falei com o Cleber, já falei que eu aceito muito, com certeza. Meu olho já está inchado de tanto que eu estou chorando. Eu estava um pouco triste, porque eu sabia que eles queriam muito entrar. Mas agora estou muito feliz com o pedido", disse.