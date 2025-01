'Game Over 2': Babal Guimarães é alvo de operação contra jogos de azar

Babal Guimarães, 32, é um dos alvos da operação "Game Over 2", deflagrada pela Polícia Civil de Alagoas, na manhã desta quarta-feira (15).

O que aconteceu

Investigação tem como objetivo combater jogos de azar online. A ação teve como alvos influenciadores digitais em Penedo, Arapiraca e Maceió.