Daniel Castro: Futebol na Record vai fazer um belo estrago na Globo

Daniel Castro

A Record adquiriu os direitos de transmissão das partidas no Brasileirão dos times que integram a Liga Forte União (LFU), enquanto a Globo continuará com a exibição dos jogos dos clubes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra).

A emissora definiu também os dias de suas transmissões do Campeonato Brasileiro. Serão 30 jogos no domingo e oito em quartas-feiras.

