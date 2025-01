Filho de Rodrigo Lombardi completa 17 anos e ganha declaração da mãe

Rafael Lombardi, filho do ator Rodrigo Lombardi, 48, está completando 17 anos.

O que aconteceu

O único herdeiro do artista ganhou uma homenagem da mãe, Betty Baumgarten, 48, nas redes sociais. "Filho, nem nos meus maiores sonhos, eu poderia ter sonhado com um filho tão lindo como você! Hoje você faz 17 anos, e eu não me acostumei até hoje com sua beleza. Seu pai vai dizer que isso não se faz, que eu não posso ficar dizendo para as pessoas que te acho lindo, porque parece que estou me exibindo, etc. e tal, mas eu não consigo me segurar (risos)".

Betty se mostrou orgulhosa de Rafael. "Fora isso, eu tenho um orgulho gigante de ver o ser humano INCRÍVEL. Você está se tornando, apesar das krikrizices. Você é uma pessoa muito, muito especial, ver sua evolução pessoal é o maior presente que a vida pode me dar. Te amo absurdamente! Te desejo uma vida de muitas realizações, muitos amores, muitaaaaaa saúde e tudo mais que você desejar. Feliz aniversário, filho!".