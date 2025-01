Denilson ignora Renata Fan e exalta ida para a Globo: 'Plim plim, papai'

Denilson, 47, ignorou a postagem considerada homofóbica de Renata Fan, 47, sobre sua ida para a Globo e celebrou o contrato com a emissora carioca.

O que aconteceu

Sem mencionar Fan, Denilson postou vídeos nos stories de seu perfil no Instagram em que curte o dia na piscina. Nas imagens, o ex-jogador e atual comentarista esportivo renova o bronzeado com muito pagode na companhia do filho, Davi, ao mesmo tempo em que faz referência ao fato de agora ser um global.

"Seguimos curtindo as nossas férias. É plim plim, papai. Eu e ele, meu melhor amigo. Estamos juntos. Plim plim", declarou o ex-atleta nos vídeos.