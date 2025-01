Dantinhas: casal 'sem noção' do BBB 25 não pode ser eliminado do programa

O casal Arleane e Marcelo tem sido um dos destaques dos primeiros dias de BBB 25. Durante a última dinâmica do reality em que os participantes precisavam escolher duplas com quem não gostariam de jogar, eles receberam quatro votos. No Central Splash desta quarta-feira (15), Daninhas defende a permanência deles no jogo.

"Eles são meio oba-oba", disse Dantinhas. Ele relembrou que o casal chegou a conversar sobre o perfil em uma plataforma de conteúdo adulto de Gracyanne, e tem uma certa "obsessão" por ela.