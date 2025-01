Com Paolla, Diogo Nogueira faz pré-estreia de novo programa da Globo

Esposa do cantor, Paolla chegou atrasada, mas não deixou de prestigiar o marido. Ela, que é entrevistada no primeiro episódio e se delícia com seus pratos favoritos, deu um beijo no amado e disse estar ansiosa para assistir. "Tô curiosa. Não assisti ao episódio. Ele fez suspense. Nunca fico curiosa… Fui convidada e não vi. Isso não existe", brincou Paolla.

'Diogo na Cozinha' marca o retorno do cantor como apresentador de TV — ele comandou por nove anos o Samba na Gamboa (TV Brasil). Em seis episódios, ele reúne amigos para uma resenha acompanhada de boa música e comida. O programa estreia na próxima segunda-feira (20), às 21h, no GNT e no Globoplay.

O ambiente é a própria cozinha da casa onde Diogo vive com Paolla, trazendo um clima intimista para a TV. Criolo, Ferrugem, Jorge Vercillo, Martinho da Vila, Sandra Sá, Roberta Sá e Maria Rita também estão entre os convidados. A produção é da Rio Cinema Digital, com direção de Gabriel Mellin e roteiro de Gabriel Mellin e Pedro Bueno.