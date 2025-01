BBB 25: Vitória cobra atitudes de Mateus: 'A gente precisa conversar'

Vitória Strada e Mateus conversaram sobre a relação da dupla na área externa do BBB 25 (Globo) após a atriz sentir que o arquiteto estava agindo de forma muito independente.

O que aconteceu

Vitória disse que sente que Mateus não está alinhando seu jogo com o dela. "O que me incomodou? A gente estava ali conversando com a Mona. Adoro a Mona, até agora no jogo confio nela, mas não dá."