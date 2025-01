Anitta entra na casa do BBB 25 com o pai e anuncia: 'A gente vai ficar'

Na noite de quarta-feira (15), Anitta entrou na casa do BBB 25 (Globo) com seu pai, Mauro, e fez uma trolagem com os participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Anitta anunciou que participará do programa como participante. "Acreditem ou não, a gente vai ficar."