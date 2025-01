'A Queda de P. Diddy': documentário da Max ganha trailer legendado

A plataforma de streaming Max lançou nesta quarta-feira (15) o trailer legendado de "A Queda de P. Diddy", documentário sobre o escândalo de abuso e exploração sexual que levou Sean 'Diddy' Combs, 55, à cadeia.

O que aconteceu

O lançamento da obra está previsto para o dia 1º de fevereiro. Trata-se de uma produção do ID, desenvolvida em parceria com a revista Rolling Stone, que conta com imagens envolvendo as denúncias contra o rapper e depoimentos de várias testemunhas.

Diddy foi preso em setembro de 2024, acusado de tráfico sexual e extorsão. Ele encontra-se detido no Centro de Detenção Metropolitano de Nova York, conhecido por suas instalações insalubres e seu cotidiano violento, e já teve pedido de fiança negado duas vezes.