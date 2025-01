Rosana trai o marido de forma surpreendente em 'Volta por Cima'

No capítulo de quarta-feira (15), da novela "Volta por Cima" (Globo), Rosana (Viviane Araújo) irá trair a confiança de Edson (Ailton Graça).

O que vai acontecer

Após discutir com o marido mais uma vez, a mãe de Nando (João Gabriel D'Aleluia) decide se vingar. "O Edson não está aí se acertando com o passado dele? Então, eu também vou fazer as pazes com o meu", reflete.