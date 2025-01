Quem está imune no primeiro Paredão do BBB 25?

O BBB 25 começou oficialmente na noite de segunda-feira (13). Já neste início, duas duplas conseguiram garantir suas respectivas imunidades para o jogo.

O que aconteceu

A dupla Guilherme e Joselma, escolhida pelo público, está imune. Eles passaram por uma votação para garantir o último lugar na casa, e destacaram outras duas duplas pela vaga. Como benefício, não vão pode ser votados no primeiro Paredão do jogo.

A segunda imunidade é da dupla vencedora da primeira prova do jogo. A disputa começou ainda durante a edição ao vivo do programa, com Tadeu Schmidt dando as orientações.