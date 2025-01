'Que voz é essa?', web repercute bronca do novo Big Boss do BBB 25

As duas haviam retirando o microfone para poder entrar no chuveiro, mas após a bronca colocaram o aparelho novamente. "Eu ia entrar, tu entrou... foi triste, viu", Renata tentou se explicar.

Nas redes sociais, o público se divertiu com a nova voz do Big Boss. "Que voz é essa???", se assustou uma internauta. "Que diva a nova voz do BBB", elogiou outra. "Linda a homenagem que a produção do BBB fez colocando a voz do Gil do Vigor no Big Boss", brincou uma terceira.

