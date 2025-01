Leão: Mínimo que Zé Mayer poderia fazer é recusar convite para novela

Foi um escândalo mesmo no Brasil, a gente ficou surpreendido, porque ele é uma pessoa educadíssima, o José Mayer. Então, nunca se esperava, eu mesmo conheci ele pessoalmente, uma pessoa delicada, educada. Você não espera que essa pessoa faça o que ele fez. E eu falo que ele fez, porque ele mesmo assumiu que fez.

Ele teve, inclusive, a defesa de várias mulheres amigas que contracenaram com ele, mas não resolve, porque ele mesmo assumiu. Então é isso, o mínimo que ele podia fazer para manter a dignidade, seria não aceitar esse convite.

Porque se voltasse ia ficar feio para ele, ia ficar péssimo para a Globo, e eu acho até que o Aguinaldo Silva não deveria nem ter convidado. Ia ficar muito mal para todo mundo. Melhor assim, aposentou, vai pescar, vai para os EUA.

Leão Lobo

