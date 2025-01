Baldoni diz te recebido ameaça de morte após acusação de assédio: 'Inferno'

Justin Baldoni, 40, declarou estar sofrendo ameaças de morte após a acusação de assédio sexual de Blake Lively, 37. O cineasta afirmou que os fãs da atriz tem enviado mensagens indicando saber de seus "segredos sujos.

O que aconteceu

Baldoni, que contracenou com a atriz em "É Assim que Acaba", compartilhou supostas mensagens anônimas direcionadas a ele com à revista In Touch. Ele pontuou que os recados sugerem saber de "segredos sujos" dele e diretores de Hollywood e Casa Branca.