João e João: Tadeu aponta detalhe que diferencia gêmeos do BBB 25

Na estreia do BBB 25 (Globo), na segunda-feira (13), Tadeu Schmidt conversou com a casa sobre os gêmeos João Pedro e João Gabriel.

O que aconteceu

O apresentador conversou com o elenco no primeiro contato com a casa e falou sobre a dinâmica de duplas. Na sequência, citou os gêmeos. "Só tô tenso com João e João. Como faz pra saber quem é João Pedro e quem é João Gabriel?".