Documentário sobre Davi supera 'Emilia Pérez', favorito ao Oscar; entenda

No momento, o filme tem avaliação média de 2,6 estrelas (entre cinco) no Letterboxd. Entre os brasileiros, memes viralizaram, apontando para o fato de que a nota é inferior a do documentário "Davi — Um cara comum da Bahia", de Davi Britto, 22, campeão do BBB 23 (Globo), com média de 3,6 estrelas.

O filme "Emilia Pérez" estreia no Brasil no próximo dia 6 de fevereiro. A Paris Filmes anunciou que o diretor Jacques Audiard e a atriz Karla Sofía Gascón visitarão São Paulo para promover a produção.