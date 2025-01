Dieguinho: sem plantas, elenco do BBB 25 supreende em primeiro dia

O desabafo de Marcelo sobre Aline foi em conversa com Edilberto, Raissa e os gêmeos João Gabriel e João Pedro. Dieguinho aposta que está se formando a "primeira panela" do elenco. "Aline está me passando uma vive de ser uma pessoa autoritária, mandona, arrogante mesmo".

0:00 / 0:00

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.