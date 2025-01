Aline reclama de banheiro sujo no BBB 25: 'Quem é o pinto torto'

Pouco tempo antes do programa ao vivo de terça-feira (14), Aline reclamou com outros brothers sobre o banheiro sujo no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Alguns participantes falavam sobre a convivência na casa. Vilma disse ainda não ter desafeto. "Ninguém fez alguma coisa ainda pra eu dizer: 'não gosto daquela pessoa'. Não tem."