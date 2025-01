Avó de Bia desmascarada: Arlete pede ajuda a Juliano em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (14) de "Garota do Momento" (Globo), Arlete (Bete Mendes) sente falta da foto de Valéria (Julia Stockler) com sua neta.

Em seguida, a avó biológica de Bia (Maisa) desconfia de Zélia (Letícia Colin) e a confronta. A loira revela que descobriu tudo sobre o passado da idosa, que pedirá socorro a Juliano (Fábio Assunção).

Arlete diz ao empresário e ex de Valéria que Zélia descobriu seu segredo.