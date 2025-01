Após término, Alice Wegmann é flagrada em jantar romântico

Alice Wegmann, 29, foi vista em um jantar a dois no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Atriz foi flagrada em um jantar romântico no último sábado (11). Com o novo visual, ela foi flagrada com seu suposto novo affair no restaurante Katz-Su, no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o jornal Extra, os dois deixaram o local abraçados, por volta das 22h. Eles ainda trocaram beijos na calçada.