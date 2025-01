Após negar suposto beijo, Júlia Gomes reage à foto de Luciana Gimenez

Luciana, então, respondeu com "Boraaa" e um emoji descontraído com linguinha.

Júlia Gomes deixa comentário em foto de Luciana Gimenez Imagem: Reprodução/Instagram

No último domingo (12), um vídeo mostrando o suposto beijo de Luciana e Júlia viralizou nas redes sociais. Com a repercussão, Júlia negou que as duas estavam se beijando e que foi uma "notícia tirada de contexto".

Chamando de "fake news", ela afirmou que foi só um momento de amigas, e só estava perto de sua amiga para fofocar.