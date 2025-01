Ao mesmo tempo: duas mulheres ficam grávidas de Dário em 'Tieta'

Dário (Flávio Galvão) vai engravidar duas mulheres em "Tieta" (Globo) e com elas formará um trisal no final da trama.

O que vai acontecer

Rival de Ascânio (Reginaldo Faria), Dário tem ideias conservadoras em relação à política da cidade. Ele é contrário à modernização de Santana do Agreste.