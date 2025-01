Vera Viel mostra cicatriz após retirada de tumor raro na perna: 'Processo'

Além da cirurgia, a influenciadora precisou fazer 33 sessões de radioterapia. O tratamento chegou ao fim em 24 de dezembro passado, quando ela celebrou. "Nesse dia tão significativo, realizei minha última sessão de radioterapia e não poderia estar mais grata", disse na ocasião.

Vera Viel disse que a cirurgia para a retirada do câncer foi "um encontro com Deus" que mudou sua forma de ver a vida. "Eu estive com Deus, eu fiquei no colo dEle, e Ele pediu para que eu não chorasse porque tinha muita gente orando por mim naquele momento. Disse que eu ia voltar porque ainda tinha muito o que viver com as minhas meninas, que o Rodrigo cuida de mim como se fosse Ele, que a minha vida ia ter um novo sentido a partir de agora", declarou em entrevista ao UOL.

Rodrigo Faro e Vera Viel estão juntos há 27 anos. Da relação, nasceram as três filhas do casal: Clara, 19, Maria, 16 e Helena, 11,