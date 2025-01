Guilherme e Joselma são a última dupla do BBB 25 com 66,40% dos votos

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no grupo camarote do Big Brother Brasil 25. Gracyanne tem 42 anos, é natural de Campo Grande (MS) e atua como empresário e musa fitness. Giovanna tem 26 anos, é natural de Campo Grande (MS) e trabalha como veterinária.

BBB 25: Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, são confirmadas no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

O casal Arleane e Marcelo estão no grupo pipoca do reality show da Globo. Ela tem 34 anos, é natural de Manaus (AM) e atua como influenciadora digital. Ele tem 38 anos, também é natural de Manaus (AM) e trabalha como servidor público.

BBB 25: Arleane e Marcelo estão na pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Gabriel e Maike são amigos e vão participar da 25ª edição do BBB. Gabriel tem 30 anos, é natural de São Paulo (SP) e trabalha como modelo e promotor de eventos. Maike tem 30 anos, também é natural de São Paulo (SP) e atua como representantes comercial.