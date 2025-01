Saiba motivo de ex-atriz mirim ter detonado Renato Aragão e Marlene Mattos

Duda Little, 45, ficou conhecida por trabalhar com Xuxa Meneghel e Renato Aragão entre os anos 1980 e 1990, quando ainda era criança.

O que aconteceu

Hoje, Duda, que é jornalista, ainda carrega traumas daquela época. Nas redes sociais, Little desabafou sobre a pressão a qual era submetida quando trabalhou como atriz mirim.

Ela contou que, mesmo criança, sofria o mesmo que as paquitas com Marlene Mattos, 74, que era diretora do Xou da Xuxa. "Não foi só com as Paquitas… Ali, no meio daquela turma, também tinha uma repórter mirim. Uma menina de 7, 8 anos, que amava de paixão o que fazia, mas que também sofria toda esta pressão. Cria casca? Cria. Mas certamente deixa marcas".