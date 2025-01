Reviravolta em 'Mania de Você': Sumiu cresce na trama de forma inusitada

Sumiu, papel de Pedro Sol Victorino, vai surpreender ao se envolver com outra personagem nos próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo).

O que vai acontecer

Bela (Vitória Valentim) vai flagrar Lorena (Liza Del Dala) tentando seduzir Sumiu. Isso está previsto para acontecer no capítulo do dia 15 de janeiro.