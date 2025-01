Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 14 a 25/1

Cacá garante que não ordenou o ataque a Jão, e ameaça Madalena. Ana Lúcia passa mal ao saber a verdade sobre a filha. Jô aconselha Cacá a esquecer Jão. Chico percebe que está apaixonado por Cacá. Nando parabeniza Rosana por voltar a desfilar. Ana Lúcia confronta Cacá. Gerson explica como Yuki fará a assessoria a Rosana. Edson pede para Gerson retirar o convite a Rosana do cargo de rainha de bateria. Alberto comenta com Doralice sobre o bilhete que Lindomar comprou no dia em que morreu. Madalena pergunta por que Chico não contou sobre o trabalho de Cacá. Cacá tira satisfação com Jão por ter falado com Ana Lúcia sobre seu trabalho.

Sábado, 18 de janeiro

Jão discute com Cacá. Madalena reclama por Chico defender Cacá. Gigi encontra o diário de Mariazinha na gaveta de Joyce. Sebastian não conta para Jô sobre a herança que ganhou. Tati e Madalena tentam disfarçar quando Doralice fala sobre o bilhete de Lindomar. Ana Lúcia se aconselha com seu pastor. Jô comenta com Osmar que Gerson mantém uma mulher em sua casa em cárcere privado. Tati ajuda Jin a divulgar sua live. Ana Lúcia implora que Madalena se sacrifique por seu neto. Roxelle revela a Jô que Sebastian ganhou uma herança dos Góis de Macedo. Policiais vão à casa de Gerson apurar uma denúncia. Violeta descobre sobre um romance de Baixinho. Madalena toma uma decisão e conta para Ana Lúcia.

Segunda-feira, 20 de janeiro

Ana Lúcia comemora a decisão de Madalena sobre Jão. Yuki e os capangas são levados à delegacia. Gerson culpa Rique pela denúncia anônima. Rique afirma a Edson que Rosana não desistirá de desfilar no Carnaval. Jão diz a Sidney que não cederá à chantagem de Cacá. Osmar comenta com Violeta sobre a paternidade do filho de Cacá. Rafa e Miranda ficam juntos. Lucas atrapalha uma conversa entre Cida e Alberto. Madalena pensa em Jão. Osmar vibra por sua denúncia contra Gerson ter dado certo. Violeta exige que Cacá faça a sua segurança pessoal. Gerson invade a casa de Rique. Madalena toma uma decisão.

Terça-feira, 21 de janeiro