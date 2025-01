Os dois segredos mais importantes de 'Garota do Momento' vêm à tona

No capítulo desta segunda-feira (13) de "Garota do Momento" (Globo), Zélia reúne todas as provas de que Beatriz é filha de Clarice, e Bia é neta de Arlete.

A partir daí o segredo do passado da protagonista virá à tona para todos. Beatriz vai revelar a verdade em rede nacional após sofrer um atentado de Maristela e Juliano.