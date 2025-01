Mania de Você hoje (13): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (13) em "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Volney confirma a Viola informações sobre Filipa. Berta diz a Tomás que contratou a auditoria. Luma comenta com Mércia que lembrou de Viola ao experimentar um prato no restaurante Brisa. Berta comunica a Mavi que aguardará o resultado da auditoria. Iberê avisa a Mavi que um fundo de investimento canadense está interessado em se associar ao Albacoa. Nahum diz a Sumiu que a situação de Rudá é complicada. Viola conta a Rudá o que Volney lhe disse. Diana confidencia a Bruna que encontrou passaportes falsos de Volney. Mavi recebe uma executiva do suposto grupo canadense. Mércia não é receptiva ao contrato com os canadenses.