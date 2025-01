Grammy acontecerá fevereiro para arrecadar fundos aos incêndios florestais

Em outro trecho, eles anunciaram o Grammy em 2 de fevereiro. "Em estreita coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança pública e o uso responsável dos recursos da área, a transmissão do 67º Grammy Awards na CBS em 2 de fevereiro prosseguirá conforme o planejado. O show deste ano, no entanto, terá um renovado senso de propósito: arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços de socorro aos incêndios florestais e homenagear a bravura e a dedicação dos socorristas que arriscam suas vidas para proteger as nossas".

Fontes disseram ao The Hollywood Reporter há alguns dias que a Academia estava avaliando se o Grammy deveria ser adiado ou ir ao ar como uma forma de arrecadação de fundos. Agora, todos decidiram que o evento irá acontecer.

Leia abaixo a carta completa de Mason Jr. e Hurt:

"Caros membros da Recording Academy, Nossos corações estão com todos os afetados pelos devastadores incêndios florestais em Los Angeles. Esta cidade é nosso lar, e lamentamos a perda de vidas e a destruição que ocorreram nos últimos dias".



"Em resposta a esta crise, a Recording Academy e a MusiCares lançaram o Los Angeles Fire Relief Effort na semana passada com uma doação inicial de US$ 1 milhão para apoiar profissionais e criativos da música . Graças a contribuições adicionais, já distribuímos mais de US$ 2 milhões em auxílio emergencial para os mais necessitados -- e continuamos firmes em nosso compromisso de fornecer assistência contínua".



"Em estreita coordenação com as autoridades locais para garantir a segurança pública e o uso responsável dos recursos da área, a transmissão do 67º GRAMMY Awards na CBS em 2 de fevereiro prosseguirá conforme o planejado. O show deste ano, no entanto, terá um renovado senso de propósito: arrecadar fundos adicionais para apoiar os esforços de socorro aos incêndios florestais e homenagear a bravura e a dedicação dos socorristas que arriscam suas vidas para proteger as nossa".



"Em tempos desafiadores, a música tem o poder de curar, confortar e unir como nenhuma outra. O GRAMMY não só honrará a arte e as conquistas da nossa comunidade musical, mas também servirá como uma plataforma para amplificar o espírito de resiliência que define esta grande cidade de Los Angeles. Com sincera preocupação,

Harvey Mason Jr.

Recording Academy & MusiCares CEO

Tammy Hurt

Presidente, Conselho de Curadores".