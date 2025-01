Garota do Momento hoje (13): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (13) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Beto conta a Beatriz sobre a amnésia de Clarice. Carmem desconfia de Zélia. Celeste fica contra Raimundo. Alfredo e Anita sofrem por sua paixão. Zélia se passa por Clarice. Beto aconselha Raimundo. Topete tenta burlar o regulamento do campeonato de boliche. Jacira ajuda Alfredo. Celeste conta a Edu que Raimundo proibiu o namoro dos dois. Raimundo decide assinar o desquite de Lígia. Zélia reúne todas as provas de que Beatriz é filha de Clarice, e Bia é neta de Arlete. Clarice desperta da sedação.