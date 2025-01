Ex-BBB Paulinha Leite diz que acertou quinas e ganha R$ 400 mil na Mega

Leite contou que investe o dinheiro arrecada nas loterias porque, para ela, "dinheiro não aguenta abusos". "Eu invisto em ações. Nunca gasto [o dinheiro] de cara. Sou bem calma nesse quesito".

Paulinha Leite ficou conhecida ao participar do BBB 11. No reality, ela chegou a ganhar um apartamento durante uma dinâmica. Atualmente, ela é casada com o engenheiro norte-americano Dakota Ballard e é dona de uma empresa especializada em bolões.