Edu e Celeste fazem promessa chocante em 'Garota do Momento'

No capítulo de terça-feira (14), da novela "Garota do Momento" (Globo), Clarice desperta e Juliano pede que o médico aplique a sedação novamente. Lígia agradece a Raimundo.

Edu e Celeste prometem ficar juntos. Ronaldo desconfia de armação no campeonato de boliche. Arlete sente falta da foto de Valéria com sua neta.

Bia nega que esteja envolvida com Ronaldo. Beatriz conta a Carmem o que descobriu sobre Clarice. Arlete confronta Zélia.