Dinâmica com duplas define 1º VIP e Xepa do BBB 25; confira divisão

O jogo começou no BBB 25 (Globo) e, já na entrada, as duplas participaram de uma dinâmica que os dividiu entre os grupos VIP e Xepa.

O que aconteceu

Na entrada da casa, cada integrante da dupla precisou responder a uma pergunta sobre seu parceiro. Caso respondesse corretamente, o participante iria para o VIP. Se errasse, faria parte da Xepa.