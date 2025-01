BTS em 2025: o retorno e os 10 anos de 'The Most Beautiful Moment in Life'

Embora o grupo tenha entrado em hiato, vários integrantes divulgaram seus trabalhos solos mesmo servindo. Jimin e Namjoon lançaram discos inteiros que fizeram sucesso apesar de nenhuma promoção; enquanto estão servindo, eles não podem promover nada musicalmente.

A mídia sul-coreana fala de uma possibilidade de turnê especial para comemorar os dez anos de um dos maiores trabalhos da carreira do BTS: "The Most Beautiful Moment in Life - pt1". O primeiro grande prêmio (Daesang) deles, em 2016, foi por álbum do ano, dado ao compilado "The Most Beautiful Moment In Life - Young Forever".

No K-pop, há a tradição de comemorar datas importantes na carreira dos artistas, e uma turnê mundial comemorativa seria um retorno grandioso para um dos maiores grupos musicais da música pop mundial.

Imagem: HYBE/Divulgação

Documentário de RPWP nos cinemas

Estreou, nos cinemas brasileiros, o documentário do Namjoon (RM), 'Right People, Wrong Place', mostrando os bastidores do último disco que ele produziu antes do serviço militar. A obra acompanha todo o processo criativo, desde a criação e gravação de músicas e MVs, até conversas entre almoços e jantares e toda a honestidade de fazer um projeto solo e com uma equipe bem menor que a de BTS. Bastante sensível, o documentário fez sucesso nos circuitos de festivais de cinema na Coreia do Sul no ano passado.

Imagem: Big Hit/Divulgação

J-hope vai fazer turnê mundial solo

Havia muita especulação sobre os próximos passos de J-hope, o segundo integrante de BTS a finalizar sua passagem pelo Exército (Jin foi o primeiro). Ele foi dispensado do serviço militar em outubro de 2024, mas só agora a Big Hit anunciou que o rapper fará sua primeira turnê solo, a "Hope on the Stage", que passará por 15 cidades entre Ásia e América do Norte nos meses de fevereiro a abril. Questionado por uma fã se ele viria ao Brasil, Hoseok disse que se tivesse a oportunidade, com certeza passaria por aqui. O jeito é torcer!