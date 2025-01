Duas fases e um campeão: Tadeu Schmidt explica jogo em duplas do BBB 25

Em um determinado momento, ainda não revelado, começa a segunda fase e as duplas serão desfeitas. No final, apenas uma pessoa será a campeã do programa.

Aos participantes, Tadeu informou apenas a primeira parte da dinâmica. "Vocês estão jogando em dupla. Líder em dupla, anjo em dupla, eliminação em dupla. Se um desistir, a dupla desiste. Se um for expulso, a dupla é expulsa."

Na sequência, para o público, ele explicou que a separação acontecerá em algum momento. "Se eles fizeram a conta de quantas semanas, eles vão ver que não dá pra ir em dupla até o final."

Prêmio pago ao vencedor do BBB 25 será milionário. Ao final da temporada, o participante que se sagrar campeão pode sair com até R$ 6 milhões, sendo R$ 3 milhões em dinheiro do prêmio do vencedor, e mais R$ 3 milhões fracionados em prêmios, como carros, ao longo do jogo.

