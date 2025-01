9 ovos em uma refeição: BBB 25 exibe 'contador' de ovos de Gracyanne

Durante a estreia do BBB 25 (Globo), nesta segunda-feira (13), a edição exibiu um contador de quantos ovos Gracyanne Barbosa comeu.

O que aconteceu

Enquanto a edição exibia os primeiros momentos das duplas na casa, um contador mostrou os ovos que Gracyanne comia. Cada vez que a influenciadora comia um, uma imagem de um ovo era adicionada na tela.