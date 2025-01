Tata Werneck dá selinho em Belo no The Masked Singer: 'Nem achava tão belo'

Como será a quinta temporada?

Quem está no palco do Masked Singer Brasil? Além de Eliana como novidade, a quinta temporada de The Masked Singer contará com o ator Tony Ramos, a comediante Tatá Werneck, a apresentadora Sabrina Sato e um convidado especial por semana no time de jurados.

Esta temporada homenageia as novelas em celebração aos 60 anos da TV Globo. Todas as fantasias remetem a personagens icônicos que marcaram a história da dramaturgia. Além disso, as apresentações musicais serão embaladas por trilhas sonoras inesquecíveis de novelas.

Quais serão as fantasias dessa temporada? Bruno Mezenga de "O Rei do Gado", Candinho e Policarpo de "Êta Mundo Bom!", Carminha de "Avenida Brasil", Catarina e Petrucchio de "O Cravo e a Rosa", Dona Lurdes de "Amor de Mãe", Foguinho de "Cobras & Lagartos", Jade de "O Clone", Jesuíno de "Cordel Encantado", Juma de "Pantanal", Nazaré Tedesco de "Senhora do Destino", Odete Roitman de "Vale Tudo", Penha de "Cheias de Charme", Ruth e Raquel de "Mulheres de Areia", Sol de "América", Tieta da novela homônima, "Tieta" e Vlad de "Vamp".