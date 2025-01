Eliana posa ao lado da mãe em dia de estreia na Globo: 'Vai ser lindo'

Eliana postou uma foto com a mãe, Eva, horas antes de sua estreia no comando de The Masked Singer, da TV Globo.

O que aconteceu

Eliana estreia no programa hoje. A quinta temporada de The Masked Singer vai ao ar a partir deste domingo, semanalmente às 15h45. Desta vez, o reality homenageia as novelas da emissora, como "Rei do Gado" e "Amor de Mãe".

Apresentadora postou foto com a mãe. "Hoje é um dia muito especial, minha estreia no domingo na TV Globo. E claro que minha musa, minha amiga e minha referência de mulher veio para me dar a sua benção", escreveu.