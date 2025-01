Esnobado pelo Oscar, Djimon Hounsou lamenta: 'Definitivamente mal pago'

Estrela de "Diamante de Sangue" e "Gladiador" acredita ter sido esnobada por Oscar. "Me ignoraram no Oscar porque pensaram que tinha acabado de sair do barco e das ruas. Embora tenha feito isso com sucesso, simplesmente não achavam que eu era um ator a quem deveriam prestar qualquer respeito."

Djimon Hounsou também comentou sobre racismo e diversidade em Hollywood. "Essa ideia conceitual de diversidade ainda tem um longo caminho a percorrer. O racismo sistêmico não mudará assim tão cedo", destacou.

Em 2023, já tinha reclamado sobre não ser bem pago em um filme. Ao Guardian, reforçou: "Ainda tenho que provar o porquê preciso ser pago".