Deborah Secco exibe corpo sarado de biquíni pós-academia: 'Musa fitness'

Deborah Secco, 45, tirou um tempinho durante as férias com a filha, Maria Flor, de nove anos, para encarar a academia e aproveitou para postar um registro usando apenas biquíni branco no pós-treino.

O que aconteceu

A atriz apareceu em suas redes sociais aproveitando um tempo na sauna assim que chegou no hotel. Deborah Secco está com sua filha no hotel Viceroy Snowmass, no Colorado, nos Estados Unidos, e está aproveitando tudo que o local oferece.

"Feito por hoje, hein? A musa fitness que mora em mim voltou, depois de 20 horas de aeroporto, eu treinei, pensa numa pessoa orgulhosa", contou ela nos stories.