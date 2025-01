Após expulsar fã que invadiu palco, Anitta comenta: 'Não tenho paciência'

Anitta, 31, fez um apelo nas redes sociais para que seus fãs parem de invadir o palco de suas apresentações.

O que aconteceu

Após um fã subir sem ser convidado no palco do ensaio no Maranhão, neste último sábado (11), a cantora se revoltou. "Eu realmente não tenho paciência nenhuma para quem invade o palco sem ser chamado. 'Ah mas outros cantores, fulano faz assim, sicrano faz assado'. Parabéns para eles! Eu não, eu fico com ódio, com vontade de bater", disse em um vídeo compartilhado pelos stories de seu Instagram.

Anitta justificou que tal atitude é injusta com o restante do público, visto que, durante os ensaios, ela sempre se esforça para chamar fãs ao palco. "Ontem chamei ao todo uns dez. Chamei fã para dançar, para passar coisa no meu cabelo, cantar, eu faço várias interações durante as cinco horas. Vocês imaginam se todo mundo resolve que vai subir no palco para falar comigo. Milhares de pessoas, dez, vinte mil. Não vai dar bom, gente."