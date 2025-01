'Traumatizados': bailarino brasileiro deixou Rússia após início da guerra

Ambos dançarão neste domingo no especial "Les beautés de la danse" no Seine Musicale, em Paris. "Aprendi muito com ela, profissionalmente e politicamente. E admiro muito sua coragem. Se eu me sentia pressionado, imagine ela", diz.

Trauma da partida

Natural de Uberlândia, Minas Gerais, Caixeta integrou em 2017 o prestigiado Balé Mariinsky, considerada a companhia "rival" do Bolshoi. Após uma breve audição, recebeu a oferta para ficar.

No final de fevereiro de 2022, estava em Vladivostok, no outro extremo da Rússia, perto da Península Coreana, quando soube da entrada de tropas russas na Ucrânia. "Eu estava lá para algumas apresentações com meu par [de dança], a ucraniana Ekaterina Chebikina", ele lembra.

"Há muita desinformação na internet, então você não sabe em quem acreditar. Mas então eu descobri diretamente dela, que estava no telefone com a família o tempo todo", acrescentou.

"Foi quando a vi no palco, tão vulnerável, que decidi" que tinha que deixar a Rússia, diz.