O que é pensão compensatória que Ana Hickmann terá de pagar ao ex-marido

Eu acredito que os casos como o da Ana Hickman não sejam tão comuns quanto os de pensão alimentícia, mas é um instituto, bem falado. Principalmente no caso da mulher que deixa de trabalhar, deixa de se prover e passa a depender somente do marido para poder cuidar dos filhos, cuidar da família, cuidar da casa e é o marido que provém.

Mayra Sampaio

Pactos antenupciais podem prevenir disputas sobre pensão compensatória. Vasconcelos defende que pactos pré-matrimoniais são uma solução eficaz para evitar litígios. "Como a pensão compensatória tem caráter indenizatório, é possível renunciar a ela em um pacto antenupcial", explicou o especialista.